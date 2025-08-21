15 минут — и вкуснятина готова: идеальный завтрак для тех, кто опаздывает

15 минут — и вкуснятина готова: идеальный завтрак для тех, кто опаздывает

Золотистые трубочки из лаваша с яично-сырной начинкой — это идеальное решение для быстрого и питательного завтрака. Они готовятся буквально за 15 минут, но получаются настолько вкусными, что станут вашим любимым утренним блюдом. Хрустящая корочка и нежная начинка — сочетание, от которого невозможно отказаться.

Для приготовления натрите 2 вареных яйца и 40 г твердого сыра, добавьте 30 г сметаны, рубленый укроп и соль по вкусу. Разрежьте лаваш на полоски, выложите начинку и сверните трубочками. Обжарьте на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Эти трубочки хороши как горячими, так и холодными, их можно брать с собой на работу или в дорогу. Подавайте со свежими овощами или зеленью — такой завтрак зарядит энергией на весь день!

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.