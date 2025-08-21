Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 10:00

Завтрак за 10 минут! Рулет из лаваша с творогом: всего 4 ингредиента и изюм

Рулет из лаваша с творогом и изюмом: хрустящее наслаждение за 15 минут! Если вам захотелось чего-то сладкого к чаю, но нет ни времени, ни сил на сложную выпечку, то этот рецепт — ваш спасательный круг! Эти рулетики — идеальный пример того, как из простейших продуктов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Хрустящий лаваш снаружи, нежная творожная начинка со сладким изюмом внутри — они тают во рту и исчезают с тарелки быстрее, чем вы успеете сказать «вкуснота»! Идеально для завтрака, полдника или внезапного визита гостей.

Рецепт:

Размочите 50 г изюма в кипятке 10 минут, затем обсушите. Смешайте его с 200 г творога, добавьте сахар или мед по вкусу. Взбейте 1 яйцо вилкой и половину добавьте в творожную массу — она станет нежнее. Лист лаваша нарежьте на прямоугольники, на каждый выложите начинку и сверните рулетиком. Смажьте сверху оставшимся яйцом — это даст золотистую корочку. Выпекайте 15 минут при 200 °C до хрустящей корочки. Подавайте теплыми со сметаной, вареньем или просто так — они хороши в любом виде!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

Мария Левицкая
М. Левицкая
