Химозные круассаны больше не беру! Готовлю творожные рогалики с корицей! Эти нежные, тающие во рту рогалики с хрустящей ореховой начинкой наполнят ваш дом волшебным ароматом. Идеальное угощение к утреннему кофе или вечернему чаю!

Ингредиенты для теста

Яйцо — 1 шт.

Ванилин — 1 пакетик

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сахарная пудра — 2,5 ст. л.

Сливочное масло — 125 г (размягчённое)

Натуральный йогурт — 2 ст. л.

Крахмал — 2 ст. л.

Растительное масло — 60 мл

Мука — ~3 стакана (добавлять постепенно)

Для начинки

Корица — 1,5 ч. л.

Сахар — 3/4–1 стакан

Молотые орехи — 1 стакан

Приготовление

Смешайте все ингредиенты для теста, постепенно добавляя муку, пока не получится мягкое, но не липкое тесто. Разделите его на части, раскатайте в круги и разрежьте на треугольники. Посыпьте каждый кусочек смесью сахара, корицы и орехов, затем сверните в рогалики. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми, посыпав сахарной пудрой!

