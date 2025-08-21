Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 09:00

Химозные круассаны больше не беру! Готовлю творожные рогалики с корицей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Химозные круассаны больше не беру! Готовлю творожные рогалики с корицей! Эти нежные, тающие во рту рогалики с хрустящей ореховой начинкой наполнят ваш дом волшебным ароматом. Идеальное угощение к утреннему кофе или вечернему чаю!

Ингредиенты для теста

  • Яйцо — 1 шт.
  • Ванилин — 1 пакетик
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахарная пудра — 2,5 ст. л.
  • Сливочное масло — 125 г (размягчённое)
  • Натуральный йогурт — 2 ст. л.
  • Крахмал — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 60 мл
  • Мука — ~3 стакана (добавлять постепенно)

Для начинки

  • Корица — 1,5 ч. л.
  • Сахар — 3/4–1 стакан
  • Молотые орехи — 1 стакан

Приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты для теста, постепенно добавляя муку, пока не получится мягкое, но не липкое тесто. Разделите его на части, раскатайте в круги и разрежьте на треугольники.
  2. Посыпьте каждый кусочек смесью сахара, корицы и орехов, затем сверните в рогалики. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми, посыпав сахарной пудрой!

Ранее мы готовили творожные палочки — вкусно на завтрак! Быстрее сырников и оладий.

рогалики
завтрак
выпечка
творог
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве пройдет первый в истории человечества «атомный саммит»
Россия внезапно перестала покупать картофель из Грузии
В США оценили шансы Зеленского на личную встречу с Путиным
Володин раскрыл, как Россия встретит беглых артистов в случае возвращения
Володин жестко высказался о вернувшихся в Россию релокантах
ВКС России получили партию современных истребителей Су-35С
Врач объяснил, что убивает застрявшую в горах альпинистку Наговицыну
Кириенко вспомнил, как Путин принял волевое решение вопреки доводам юристов
В Венгрии оценили идею провести саммит России и Украины в Будапеште
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Россиянам назвали простой способ сэкономить на ремонте
Российские политики массово «переезжают» в MAX: кто в числе первых
Силовики раскрыли тактику ВСУ на Красноармейском направлении
В Сербии рассказали, как российский газ помог стране в разгар энергокризиса
Российские войска обрушили «Кинжалы» на украинскую авиабазу
Локомотив сошел с рельсов в Бурятии
ВСУ попытались проникнуть в российское приграничье
Эксперт оценил перспективы возвращения IKEA в Россию
Раскрыта судьба сына «советского потрошителя» Чикатило, вступившего в ВСУ
От рака скончался «самый милый судья в мире»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.