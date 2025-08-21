Химозные круассаны больше не беру! Готовлю творожные рогалики с корицей! Эти нежные, тающие во рту рогалики с хрустящей ореховой начинкой наполнят ваш дом волшебным ароматом. Идеальное угощение к утреннему кофе или вечернему чаю!
Ингредиенты для теста
- Яйцо — 1 шт.
- Ванилин — 1 пакетик
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сахарная пудра — 2,5 ст. л.
- Сливочное масло — 125 г (размягчённое)
- Натуральный йогурт — 2 ст. л.
- Крахмал — 2 ст. л.
- Растительное масло — 60 мл
- Мука — ~3 стакана (добавлять постепенно)
Для начинки
- Корица — 1,5 ч. л.
- Сахар — 3/4–1 стакан
- Молотые орехи — 1 стакан
Приготовление
- Смешайте все ингредиенты для теста, постепенно добавляя муку, пока не получится мягкое, но не липкое тесто. Разделите его на части, раскатайте в круги и разрежьте на треугольники.
- Посыпьте каждый кусочек смесью сахара, корицы и орехов, затем сверните в рогалики. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми, посыпав сахарной пудрой!
