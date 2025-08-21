Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 11:41

В Германии растет число школьников, которые не умеют читать и писать

В немецких школах четверть детей не умеют читать

В Германии с каждым годом растет число школьников с трудностями в освоении чтения и письма, передает Die Welt. Каждый четвертый ученик четвертого класса освоил чтение только на минимальном уровне.

Главной причиной называют то, что в начальную школу поступают дети, не владеющие немецким языком. Из-за этого многие из них не могут усвоить учебную программу и вынуждены оставаться на повторный год обучения.

Эксперты полагают, что начать менять ситуацию можно с дошкольного образования. Они предлагают сделать его обязательным для всех и сосредоточить внимание на изучении языка. Занятия в небольших группах и активное участие родителей могут способствовать решению проблемы. Однако на данный момент власти не готовы выделять средства, необходимые для реализации этой инициативы.

Ранее российские школьники показали выдающиеся результаты на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии, завоевав шесть наград. В этом году российские участники международных соревнований завоевали уже 29 медалей, подтвердив высокий уровень подготовки.

До этого сообщалось, что в России планируется начать массовый запуск новой системы высшего образования. Ведущие вузы страны начнут переход уже в 2026–2027 учебном году.

