В Германии растет число школьников, которые не умеют читать и писать В немецких школах четверть детей не умеют читать

В Германии с каждым годом растет число школьников с трудностями в освоении чтения и письма, передает Die Welt. Каждый четвертый ученик четвертого класса освоил чтение только на минимальном уровне.

Главной причиной называют то, что в начальную школу поступают дети, не владеющие немецким языком. Из-за этого многие из них не могут усвоить учебную программу и вынуждены оставаться на повторный год обучения.

Эксперты полагают, что начать менять ситуацию можно с дошкольного образования. Они предлагают сделать его обязательным для всех и сосредоточить внимание на изучении языка. Занятия в небольших группах и активное участие родителей могут способствовать решению проблемы. Однако на данный момент власти не готовы выделять средства, необходимые для реализации этой инициативы.

