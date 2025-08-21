В Думе рассказали о мерах поддержки семей к школьному периоду

В целом поддержка семей для подготовки детей к школе в федеральном бюджете не предусмотрена, заявила в беседе с изданием Lenta.ru член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Депутат напомнила, что некоторые меры принимаются на региональном уровне.

В целом такой поддержки, как подготовка к школе, в федеральном бюджете не предусмотрена. Множество региональных бюджетов оказывают ее для многодетных семей. Там не только приобретение школьных принадлежностей, но и покупка школьной и спортивной формы. Кроме того, горячее питание в школе не до четвертого класса, а до буквально выпуска ребенка из школы, если он из многодетной семьи, — отметила Бессараб.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает возможность для родителей школьников получить дополнительный выходной день 1 сентября. Инициативу объяснили тем, что родители часто не могут отводить ребенка в школу и сопровождать его на торжественные линейки и первые занятия.

В Государственную думу также внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании для всех российских школьников. По словам первого зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрия Гусева, реализация данного предложения станет важным шагом к обеспечению здоровья детей.