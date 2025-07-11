Стало известно, когда в России запустят новую систему высшего образования Минобрнауки: новую систему высшего образования массово запустят с 2027 года

С 2027 года в России планируют начать массовый запуск новой системы высшего образования, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Там добавили, что ведущие вузы страны начнут переход уже в 2026–2027 учебном году.

2026–2027 учебный год — ведущие вузы начнут переход; 2027–2028 учебный год — массовый запуск по всей стране, — сказано в сообщении.

Там отметили, что новые программы заслужили высокую оценку от работодателей, а выпускники данной системы будут лучше подготовлены к реальным задачам. Кроме того, учащиеся не почувствуют резких изменений, а качество обучения только вырастет, заверили в Минобрнауки.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил президенту Владимиру Путину внести новые вузы в пилотный проект реформы образования в ходе совещания. На данный момент в проекте участвуют шесть учреждений. Глава Минобрнауки подчеркнул, что в рамках реформы переработаны программы высшего образования, в первую очередь инженерно-технического профиля. В ходе доработок авторы усилили фундаментальную составляющую, добавил министр.

До этого Фальков сообщил, что регулирование количества платных мест в российских вузах начнется с 1 сентября. При этом он подчеркнул, что наибольшая проблема сосредоточена в двух крупнейших областях образования: это «Экономика и управление» и «Юриспруденция».