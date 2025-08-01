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01 августа 2025 в 15:32

В Госдуме объяснили, почему Зеленский отрицает потерю Часова Яра

Депутат Колесник: Зеленский боится потерять власть из-за взятия Часова Яра ВС РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: KaGlobal Look Pressy Nietfeld/dpa/

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает факт взятия под контроль Часова Яра российскими войсками, опасаясь политических последствий и потери власти, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Киев намеренно вводит граждан в заблуждение, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте.

На Украине осведомлены, они все прекрасно знают, что Часов Яр был взят ВС РФ под контроль. Там российский флаг на юге города поставили сразу после его взятия. А то, что руководство Украины делает вид, что это не так, это чисто для людей. Такое морально-психологическое давление на свое население, что все хорошо, что никто ничего не взял, что все в порядке. Население-то в неведении находится, оно думает, что Украина наступает. Везде в прессе говорят, но все равно украинцам пытаются запудрить мозги, потому что неуспех может привести к окончанию власти Зеленского, — пояснил Колесник.

Он отметил, что контроль над Часовым Яром имеет стратегическое значение — это открывает российским войскам путь к Константиновке и Славянску. Также, по его словам, ВС РФ стали еще на шаг ближе к взятию под контроль Днепропетровской области.

Сейчас Часов Яр открывает нам дорогу на Константиновку и Славянск. Это серьезные направления, после которых может быть взята под контроль Днепропетровская область. Как раз краем там цепляет. Поэтому украинские власти и пытаются скрыть этот факт взятия города от людей. Одним словом, профессиональные клоуны, но плохие профессиональные клоуны, даже это они исполнить не умеют, — резюмировал Колесник.

Ранее журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Зеленского, который назвал потерю Часова Яра в Донецкой Народной Республике фейком. По словам обозревателя, даже украинские СМИ признали поражение ВСУ.

Украина
Часов Яр
Россия
Днепропетровская область
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
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