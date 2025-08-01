Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 15:25

Что взять с собой на пикник? Лучшие идеи и список продуктов

Что взять с собой на пикник Что взять с собой на пикник Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пикник летом — лучший способ отдохнуть на природе, пообщаться и вкусно поесть. Чтобы отдых удался, важно заранее продумать рацион: продукты должны быть не только вкусными, но и удобными для транспортировки и хранения. Продумайте меню заранее: выбирайте простые, нерастекающиеся, транспортабельные блюда, которые можно есть без ножа и вилки. В этом тексте поможем их выбрать и дадим полезные советы!

Быстрые закуски и бутерброды

Ничто не спасает лучше на природе, чем рулеты в лаваше, мини-бутерброды и закуски, которые можно есть на ходу.

  • Рулеты с курицей и сыром. Лаваш смажьте сливочным сыром, выложите ломтики отварной курицы, огурец, зелень. Сверните и нарежьте порционно — удобно брать в руки.

  • Мини-бургеры. Подойдут булочки для слайдеров, котлетки, ломтики помидора и листья салата. Запакуйте каждый бургер в пергамент — ничего не потечет.

  • Овощные палочки и хумус. Нарежьте морковь, огурец и сельдерей соломкой, хумус положите в контейнер. Отличная альтернатива чипсам.

Закуски для пикника Закуски для пикника Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сытные блюда — чтобы наесться

Если на пикнике хочется полноценного обеда, приготовьте дома простые блюда.

  • Куриные котлеты или «ежики» из фарша. Холодные или теплые, они не теряют вкус. Переложите в судочек и подавайте с хлебом.

  • Картофельный пирог. Запеченная в духовке картошка с сыром, зеленью и яйцами отлично режется и не распадается.

  • Макароны по-флотски. Остывшие, они не хуже горячих. Подавайте в контейнере, разогревать не нужно.

  • Шампиньоны, грибы или овощи для гриля: баклажаны, кабачки, перец, томаты, картошка.

Легкие салаты, которые не потекут

Зелень и майонез — не лучшее сочетание для пикника. Замените их на варианты, которые портятся медленнее.

  • Салат с булгуром и овощами. Оливковое масло, помидоры, огурцы, фета — вкусно и не потечет.

  • Салат с курицей и фасолью. Протеины надолго дадут чувство сытости, а заправка на основе оливкового масла не испортится быстро.

  • Салат с рисом, кукурузой и крабовыми палочками. Без майонеза — заправьте лимонным соком и маслом.

Десерты на пикник

Песочное печенье, домашние маффины и любые нарезанные фрукты — беспроигрышный вариант. Вот что взять.

  • Маффины с черникой или бананом. Переносить удобно, детям нравятся, к чаю подходят идеально.

  • Фрукты. Яблоки, груши, виноград, дыня, арбуз — нарежьте заранее и упакуйте в контейнеры.

  • Домашняя гранола в баночках. Слоеная смесь хлопьев, йогурта и ягод — удобно и полезно.

Что приготовить для пикника Что приготовить для пикника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Напитки для пикника

Забудьте о газированных напитках — перечислим лучшие варианты.

  • Питьевая вода: главный напиток для жаркой погоды!

  • Домашний морс или компот. Охладите в термосе или бутылке.

  • Лимонад с лимоном, мятой и огурцом. Освежает и утоляет жажду.

  • Чай в термосе. Классика, которая уместна и летом, и осенью.

  • Вода из-под крана — для мытья рук и тушения костра, если это требуется.

Советы по организации пикника

  • Исключите скоропортящиеся продукты: сливочное масло, мягкие сыры, молочно-кислые продукты, свежую рыбу и колбасы оставьте дома.

  • Все продукты заранее охлаждайте; пользуйтесь сумкой-холодильником.

  • Продумайте посуду и приборы: одноразовые или прочные пластиковые/многоразовые блюда, ножи, доску, салфетки.

  • Не забудьте взять мешки для мусора!

  • Если берете блюда с соусами, овощами или листьями салата — собирайте их уже на месте, чтобы все осталось свежим и не размякло в дороге.

Как выбрать хорошую воду? Рассказали, чем бутилированная отличается от фильтрованной и какой вариант лучше.

пикник
кулинария
рецепты
рецепт
советы
лайфхаки
закуски
поездки
природа
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, когда Часов Яр перешел под контроль России
Турция снизила цены после рухнувшего турпотока из России
Россиянка потеряла возлюбленного на СВО, но пытается забеременеть от него
«Похищали и угрожали»: двух россиян задержали на Бали за вымогательство
Чиновница провалилась под трибуну городской думы в российском регионе
Нефтяная ловушка: по кому ударят новые санкции Трампа против России
Минтранс России высказался о штрафах для Turkish Airlines
Раскрыто, отпустят ли на год на больничный с гипертонией по новым правилам
«Орешник» пошел в серию: что известно о новом оружии России, когда запуск
Стало известно, какие проблемы со здоровьем испытывал Глотов перед смертью
Что считается экстремистским в книгах и музыке в 2025 году?
Бизнесменам дали эффективные советы, как защититься от хакерских атак
В Госдуме раскрыли цель переезда ряда госкомпаний из Москвы
Минтруд призвал не брать мигрантов на работу по квотам из-за одного фактора
Диана Гурцкая предстала перед подписчиками в неожиданном образе
«Настроен оптимистично»: ветеран ЦСКА дал прогноз на матч против «Зенита»
Зеленский сделал неожиданное предложение после выступления Путина
На Украине уверены, что крах Зеленского уже произошел
Просил его застрелить: вернувшийся с СВО военный зарубил мужчину мачете
Руководство колонии в российском регионе задержали из-за картофеля
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.