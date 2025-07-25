Булочки — магия с чесночком: проще простого, вкус — на высоте

Ароматные чесночные булочки — отличный вариант для домашнего ужина или дополнения к супу и борщу. Простые ингредиенты и минимум усилий — результат порадует каждого.
Ингредиенты
Для теста
- Молоко — 250 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 500 г
- Дрожжи — 30 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
Для чесночного соуса
- Мясной бульон — 2 ст. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Зелень — 1 пучок
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление
- Подогрейте молоко до теплого состояния.
- Добавьте дрожжи, яйцо, сахар, соль и растительное масло, перемешайте.
- Всыпьте муку и замесите мягкое тесто.
- Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на один час, чтобы тесто увеличилось в объеме.
- Обомните тесто, разделите на небольшие шарики и выложите в форму, смазанную маслом. Накройте и дайте подойти еще 10–15 минут.
- Выпекайте в духовке при 180 °C до готовности (около 20–25 минут).
- Пока булочки в духовке, приготовьте соус: измельчите чеснок, смешайте с солью, зеленью, мясным бульоном и маслом.
- Горячие булочки смажьте чесночным соусом и подавайте к столу.
Эти булочки с чесноком — простой способ сделать обычный ужин особенным. Попробуйте — и вы точно захотите повторять рецепт снова и снова!
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