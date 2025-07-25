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25 июля 2025 в 16:13

Булочки — магия с чесночком: проще простого, вкус — на высоте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ароматные чесночные булочки — отличный вариант для домашнего ужина или дополнения к супу и борщу. Простые ингредиенты и минимум усилий — результат порадует каждого.

Ингредиенты

Для теста

  • Молоко — 250 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 500 г
  • Дрожжи — 30 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Для чесночного соуса

  • Мясной бульон — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Зелень — 1 пучок
  • Соль — ½ ч. л.

Приготовление

  1. Подогрейте молоко до теплого состояния.
  2. Добавьте дрожжи, яйцо, сахар, соль и растительное масло, перемешайте.
  3. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто.
  4. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на один час, чтобы тесто увеличилось в объеме.
  5. Обомните тесто, разделите на небольшие шарики и выложите в форму, смазанную маслом. Накройте и дайте подойти еще 10–15 минут.
  6. Выпекайте в духовке при 180 °C до готовности (около 20–25 минут).
  7. Пока булочки в духовке, приготовьте соус: измельчите чеснок, смешайте с солью, зеленью, мясным бульоном и маслом.
  8. Горячие булочки смажьте чесночным соусом и подавайте к столу.

Эти булочки с чесноком — простой способ сделать обычный ужин особенным. Попробуйте — и вы точно захотите повторять рецепт снова и снова!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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