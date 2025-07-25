Булочки — магия с чесночком: проще простого, вкус — на высоте

Ароматные чесночные булочки — отличный вариант для домашнего ужина или дополнения к супу и борщу. Простые ингредиенты и минимум усилий — результат порадует каждого.

Ингредиенты

Для теста

Молоко — 250 мл

Яйцо — 1 шт.

Мука — 500 г

Дрожжи — 30 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Для чесночного соуса

Мясной бульон — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 3–4 зубчика

Зелень — 1 пучок

Соль — ½ ч. л.

Приготовление

Подогрейте молоко до теплого состояния. Добавьте дрожжи, яйцо, сахар, соль и растительное масло, перемешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на один час, чтобы тесто увеличилось в объеме. Обомните тесто, разделите на небольшие шарики и выложите в форму, смазанную маслом. Накройте и дайте подойти еще 10–15 минут. Выпекайте в духовке при 180 °C до готовности (около 20–25 минут). Пока булочки в духовке, приготовьте соус: измельчите чеснок, смешайте с солью, зеленью, мясным бульоном и маслом. Горячие булочки смажьте чесночным соусом и подавайте к столу.

Эти булочки с чесноком — простой способ сделать обычный ужин особенным. Попробуйте — и вы точно захотите повторять рецепт снова и снова!

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