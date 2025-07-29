Что мы пьем? Как выбрать правильную воду: советы, нюансы и способы проверки

Что мы пьем? Как выбрать правильную воду: советы, нюансы и способы проверки

Мы пьем воду ежедневно, готовим на ней супы и каши, завариваем чай и кофе. Но задумывались ли вы, что качество воды напрямую влияет не только на вкус блюд, но и на здоровье? Рассказываем, на что следует обратить внимание, чтобы купить безопасную, вкусную и полезную воду.

Фильтрованная вода — хороший вариант для города

Если вы живете в городе с централизованным водоснабжением, то фильтр — первое, что стоит приобрести. Проточные или кувшинные фильтры помогают удалить хлор, тяжелые металлы, примеси и осадок. Лучше выбирать многоступенчатые системы: они задерживают больше вредных веществ и сохраняют полезные соли.

Совет: обязательно меняйте картриджи вовремя. Просроченные фильтры становятся рассадником бактерий.

Фильтрованная или бутилированная вода: плюсы и минусы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основные критерии выбора бутилированной воды

На полках магазинов — сотни вариантов воды. Расскажем, на что обратить внимание при выборе самого лучшего.

Прозрачность и чистота. Вода должна быть полностью прозрачной, без осадка, мутности и посторонних включений. Цвет воды должен быть нейтральным; темные или желтые оттенки указывают на примеси или избыток железа.

Отсутствие запаха и постороннего вкуса. Вода не должна иметь ярко выраженного запаха (например, хлорки, гнили или металла). Вкус воды должен быть мягким, без соленых, горьких, металлических или других нехарактерных оттенков. Если есть неприятные привкусы — лучше отказаться от такой воды.

Стандарты и категории. Существуют два основных стандарта качества питьевой воды: первая и высшая категория. Высшая категория обычно добывается из подземных (артезианских или родниковых) источников, содержит меньше вредных примесей и оптимально сбалансирована по минеральному составу — наиболее предпочтительный выбор для ежедневного питья.

Минерализация. Для повседневного употребления лучше выбирать воду с низкой или средней минерализацией (до 0,5–1 г/л). Такая вода считается физиологически полноценной и не перегружает почки и другие органы.

Состав. Обращайте внимание на сбалансированность кальция и магния — они важны для здоровья сердца и костей. Вода должна содержать небольшое количество полезных микроэлементов, но быть чистой от вредных примесей (нитратов, хлоридов, тяжелых металлов).

Маркировка и источник. На этикетке должна быть указана категория, источник и методы обработки воды (артезианская, родниковая, вода обратного осмоса и т. д.). Не стоит выбирать воду, у которой отсутствует информация о происхождении или составе.

Условия хранения. Не покупайте воду, если бутылка стояла на солнце или рядом с источниками тепла — это снижает качество. Помните, что срок годности и условия хранения указаны на упаковке.

На что обратить внимание при покупке воды Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В бутылях часто продают не воду из скважин и артезианских источников, а обычную, в том числе из-под крана. Рекомендуем в первую очередь брать природную воду.

Лечебные минеральные воды могут быть полезны, но не стоит пить их каждый день. Высокое содержание солей, углекислоты и минералов оказывает эффект на ЖКТ и почки. Лучше проконсультироваться с врачом.

Варить суп, макароны, кашу и овощи лучше на мягкой воде — с низким содержанием солей. Такая вода не искажает вкус продуктов и не образует накипи в посуде. Если вы используете фильтр или бутилированную воду — выбирайте с показателем жесткости не выше 2–3 мг-экв/л (миллиграмм-эквивалент на литр).

Что написано на этикетке

Ищите параметры:

общая минерализация (до 500 мг/л — столовая вода);

рН (нейтральный — около 7);

содержание ионов кальция, магния, натрия, сульфатов.

Чем прозрачнее и честнее состав — тем лучше.

Проверка качества воды дома

Внешний осмотр: налейте воду в прозрачный стакан, проверьте на свету — вода должна быть прозрачной.

Тест на вкус и запах: дайте воде прогреться и попробуйте на вкус и запах.

Жесткость: если после кипячения образуется накипь — вода жесткая.

Тест на осадок: капните немного воды на чистое стекло или зеркало, дайте высохнуть. Если пятен нет — вода чистая.

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