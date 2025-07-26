Желудок барахлит? Вот неожиданные причины проблем с ЖКТ

Иногда проблемы с пищеварением возникают не из-за питания, а по другим причинам. Есть несколько факторов, о которых редко задумываются, но они сильно влияют на желудок.

Постоянный стресс замедляет выработку желудочного сока и нарушает моторику. Недостаток сна ослабляет иммунитет и повышает риск воспалений в ЖКТ. Таблетки «на всякий случай», например обезболивающие, могут раздражать слизистую. Даже переедание перед сном мешает желудку справляться с нагрузкой. А еще вредны частые перекусы — желудок не успевает полностью «отдохнуть» между приёмами пищи.

Ранее ученые обнаружили, что обычный продукт с полки любого супермаркета может стать мощным союзником в профилактике онкологических заболеваний. Речь идет о знакомой всем брокколи, которая содержит уникальные противораковые компоненты.