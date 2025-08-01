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01 августа 2025 в 15:40

Политолог назвал тех, кто больше всех разочаровался в Трампе

Политолог Мирзаян: Маск и MAGA-американцы разочарованы в Трампе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Больше всего в Трампе разочарованы его избиратели, представители MAGA-движения, включая миллиардера Илона Маска, рассказал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, они рассчитывали, что американский лидер осушит «вашингтонское болото», но этого не произошло.

Часть избирателей разочаровалась в американском президенте. Представителем этой группы людей как раз является бизнесмен Илон Маск. Это те люди, MAGA-американцы, которые искренне считали, что Трамп будет осушителем «вашингтонского болота», что со второго раза у него получится революция. Но не получилась. Соответственно, их надежды развеялись, поэтому они в нем несколько разочаровались, — заявил Мирзаян.

Действия Трампа в отношении Киева и в отношении войны с Ираном лишь усугубили это разочарование, отметил эксперт. Но основное, по чему американцы будут судить Трампа, — это экономика. И пока нет свежих данных по состоянию американской экономики, говорить о каком-то глобальном разочаровании не приходится, подытожил эксперт.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла заявил в беседе с NEWS.ru, что Трамп начал ругать Россию из-за неудач в решении украинского кризиса. По его словам, глава Белого дома определяет свою политику теми вызовами, с которыми сталкивается, а не ведет последовательную линию. Американский лидер, тем не менее, неизменен в своих желаниях.

США
Дональд Трамп
избиратели
Джеффри Эпштейн
Михаил Розен
М. Розен
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