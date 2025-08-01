Политолог объяснил, почему Трамп начал ругать Россию

Президент США Дональд Трамп начал ругать Россию из-за неудач в решении украинского кризиса, заявил NEWS.ru политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, глава Белого дома определяет свою политику теми вызовами, с которыми сталкивается, а не ведет последовательную линию.

Трамп — один из тех политических лидеров, которые все время действуют в реактивном режиме. Он не то чтобы следует какой-то единой линии, он постоянно дает ответы на те вызовы, которые перед ним возникают. Например, некоторое время хвалит Россию, потом, не получив от Москвы того, чего он хотел, начинает ругать. Однако надо согласиться с тем, что он неизменен в своих желаниях. Например, он хочет добиться мирного урегулирования на Украине, причем таким образом, чтобы все признали — это победа, одержанная США и в первую очередь президентом США, — сказал Перла.

Ранее Трамп объявил, что новый ультиматум для России по прекращению огня составит 10–12 дней, так как нет никаких причин ждать 50 дней. Глава Белого дома добавил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу.