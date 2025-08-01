В ГД хотят ужесточить закон о лишении мигрантов паспорта РФ за преступления

Закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, необходимо еще больше ужесточить, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его мнению, такую меру нужно применять не только к мигрантам, нарушившим законы РФ, но и к членам их семей.

В перспективе планируется лишать приобретенного гражданства не только самого преступника, но и членов его семьи. Это нужно, чтобы у них не было возможностей вернуться в Россию после смены паспорта или фамилии, пластической операции. Меры должны быть максимально жесткие, — считает Свинцов.

Также он подчеркнул, что лишение гражданства за преступления не освобождает от уголовной ответственности. Сначала человека будут судить, потом его отправят отбывать наказание, а после этого депортируют за пределы России. По мнению парламентария, такие комплексные меры позволят резко снизить число преступлений, совершаемых мигрантами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приобретенного гражданства могут лишить за экстремизм, убийство, действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц и деятельность против РФ в интересах других государств. В общей сложности список правонарушений, за которые могут быть применены такие меры, пополнился 72 пунктами.