Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 15:34

В ГД хотят ужесточить закон о лишении мигрантов паспорта РФ за преступления

Депутат Свинцов предложил лишать гражданства родных мигрантов-преступников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, необходимо еще больше ужесточить, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его мнению, такую меру нужно применять не только к мигрантам, нарушившим законы РФ, но и к членам их семей.

В перспективе планируется лишать приобретенного гражданства не только самого преступника, но и членов его семьи. Это нужно, чтобы у них не было возможностей вернуться в Россию после смены паспорта или фамилии, пластической операции. Меры должны быть максимально жесткие, — считает Свинцов.

Также он подчеркнул, что лишение гражданства за преступления не освобождает от уголовной ответственности. Сначала человека будут судить, потом его отправят отбывать наказание, а после этого депортируют за пределы России. По мнению парламентария, такие комплексные меры позволят резко снизить число преступлений, совершаемых мигрантами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приобретенного гражданства могут лишить за экстремизм, убийство, действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц и деятельность против РФ в интересах других государств. В общей сложности список правонарушений, за которые могут быть применены такие меры, пополнился 72 пунктами.

мигранты
Госдума
гражданство
паспорта
законы
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, когда Часов Яр перешел под контроль России
Турция снизила цены после рухнувшего турпотока из России
Россиянка потеряла возлюбленного на СВО, но пытается забеременеть от него
«Похищали и угрожали»: двух россиян задержали на Бали за вымогательство
Чиновница провалилась под трибуну городской думы в российском регионе
Нефтяная ловушка: по кому ударят новые санкции Трампа против России
Минтранс России высказался о штрафах для Turkish Airlines
Раскрыто, отпустят ли на год на больничный с гипертонией по новым правилам
«Орешник» пошел в серию: что известно о новом оружии России, когда запуск
Стало известно, какие проблемы со здоровьем испытывал Глотов перед смертью
Что считается экстремистским в книгах и музыке в 2025 году?
Бизнесменам дали эффективные советы, как защититься от хакерских атак
В Госдуме раскрыли цель переезда ряда госкомпаний из Москвы
Минтруд призвал не брать мигрантов на работу по квотам из-за одного фактора
Диана Гурцкая предстала перед подписчиками в неожиданном образе
«Настроен оптимистично»: ветеран ЦСКА дал прогноз на матч против «Зенита»
Зеленский сделал неожиданное предложение после выступления Путина
На Украине уверены, что крах Зеленского уже произошел
Просил его застрелить: вернувшийся с СВО военный зарубил мужчину мачете
Руководство колонии в российском регионе задержали из-за картофеля
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.