Психолог объяснила, как легче пережить стресс после отпуска Психолог Лебедева призвала после отпуска не перегружать себя задачами на работе

Для того чтобы легче пережить постотпускной стресс, возникающий на контрасте между отдыхом и рабочей рутиной, следует не перегружать себя в первые дни занятости, заявила «Москве 24» психолог Наталья Лебедева. По ее словам, в этот период лучше не планировать важные дела и встречи.

Исследования показывают, что планирование приятных занятий после отпуска может помочь в период восстановления, особенно если занятие способствует расслаблению. Так что смело планируйте массаж или поход в любимую кофейню через день или два после возвращения, — посоветовала Лебедева.

Эксперт также порекомендовала заранее планировать свое возвращение домой. Перед отъездом следует оставить квартиру в чистоте и порядке. Она отметила, что на адаптацию после поездки лучше выделить один или два дня: в это время можно распаковать вещи из чемоданов, купить продукты и приготовить еду.

Психотерапевт Оксана Садыкова ранее заявила, что постотпускной синдром, для которого характерны физическая усталость, сниженное настроение и плохое самочувствие, зачастую возникает из-за стресса. Она отметила, что так организм человека реагирует на непривычные изменения среды.