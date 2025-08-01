Психолог объяснила, как легче пережить стресс после отпуска

Для того чтобы легче пережить постотпускной стресс, возникающий на контрасте между отдыхом и рабочей рутиной, следует не перегружать себя в первые дни занятости, заявила «Москве 24» психолог Наталья Лебедева. По ее словам, в этот период лучше не планировать важные дела и встречи.
Исследования показывают, что планирование приятных занятий после отпуска может помочь в период восстановления, особенно если занятие способствует расслаблению. Так что смело планируйте массаж или поход в любимую кофейню через день или два после возвращения, — посоветовала Лебедева.
Эксперт также порекомендовала заранее планировать свое возвращение домой. Перед отъездом следует оставить квартиру в чистоте и порядке. Она отметила, что на адаптацию после поездки лучше выделить один или два дня: в это время можно распаковать вещи из чемоданов, купить продукты и приготовить еду.
Психотерапевт Оксана Садыкова ранее заявила, что постотпускной синдром, для которого характерны физическая усталость, сниженное настроение и плохое самочувствие, зачастую возникает из-за стресса. Она отметила, что так организм человека реагирует на непривычные изменения среды.