На дне Байкала сделали неожиданную находку

Три затонувших электросамоката нашли в озере Байкал на территории города Слюдянка в Иркутской области, сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры в Telegram-канале. Техника принадлежит сервису «Юрент».

По данным предпринимателя, устройства утопили ночью 27 июля. Вандалы были установлены и привлечены к ответственности — их оштрафовали на 30 тысяч рублей. Транспорт достали из воды.

Тем временем депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в стране полный запрет на аренду электросамокатов. По его словам, на улицах российских городов отсутствует надлежащая инфраструктура, а регулирование сферы является неэффективным.

До этого стало известно, что московские подростки, которым запрещено арендовать электросамокаты, нашли способ обхода. Они верифицируются через совершеннолетних знакомых или родителей, или через левые телефонные номера. Покупка левого номера телефона для регистрации в сервисе кикшеринга обойдется примерно в 30 рублей и занимает всего несколько минут.