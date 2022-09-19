Лобода отреагировала на призыв Пугачевой к Минюсту признать ее иноагентом Лобода поблагодарила Пугачеву за призыв к Минюсту признать ее иноагентом

Фото: AllaPugachevaTeam/t.me

Алла Пугачева

Украинская певица Светлана Лобода отреагировала на пост народной артистки СССР Аллы Пугачевой, в котором та выразила свою позицию по поводу ситуации на Украине и поддержала мужа, шоумена Максима Галкина. Ранее Минюст РФ признал его физлицом — иностранным агентом. Звезда поблагодарила Примадонну за этот шаг.

Спасибо, дорогая, любимая Алла Борисовна, — написала Лобода, репостнув запись певицы.

Накануне Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что солидарна с мужем, «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».

После этого зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Михаил Делягин предложил Примадонне взять деньги Запада, чтобы стать иноагентом. Член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев в свою очередь отметил, что Пугачева является великим деятелем искусства, однако совсем не разбирается в политике и в военном деле.

Позднее «звездный» адвокат Александр Бенхин объяснил в разговоре с NEWS.ru, что Пугачева не может попасть в список иноагентов, поскольку всего лишь выражает солидарность с супругом.