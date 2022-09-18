В Госдуме объяснили Пугачевой, как стать иноагентом Депутат Госдумы Делягин предложил Пугачевой взять деньги Запада для признания ее иноагентом

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Алла Пугачёва

Для того чтобы Минюст признал Аллу Пугачеву иностранным агентом, ей нужно взять деньги у Запада на разрушительную деятельность в России, заявил в беседе с URA.RU зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Михаил Делягин. Депутат добавил, что артистка также сможет попасть в реестр иноагентов, если оскорбительно выскажется о России.

Это ее проблемы. Пусть она скажет, что «Рашка-какашка», и ее включат. Или пусть возьмет деньги на разрушительную деятельность в рамках Российской Федерации. Есть соответствующая статья в УК РФ. Давайте я скажу, что хочу, чтобы меня все звали леопардом. Классно, но я же не леопард. Нужно соответствовать определенным критериям, — поделился Делягин.

Он отметил, что если певица выполнит одно из этих условий, то сможет попросить Минюст о статусе иноагента официально. Парламентарий уточнил, что в России существует подобная юридическая форма, однако даже после заявлений об антироссийской деятельности ей нужно будет дождаться решения Минюста.

18 сентября певица Алла Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она заявила, что солидарна с мужем Максимом Галкиным, честным, порядочным и неподкупным патриотом России.

16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «Иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Он подчеркнул, что несмотря на присвоенный ему Минюстом статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Галкин «делал очень плохие заявления», но от Пугачевой он не слышал ни одного антироссийского заявления.