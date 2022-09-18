Клуб маразматиков: в Госдуме оценили желание Пугачевой стать иноагентом Депутат ГД Соловьев назвал дешевой бравадой обращение Пугачевой к Минюсту о признании ее иноагентом

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачёва

Алла Пугачева является великим деятелем искусства, однако совсем не разбирается в политике и военном деле, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев, комментируя обращение артистки к Минюсту с призывом признать ее иноагентом. По мнению депутата, Примадонна должна продолжать петь и не лезть в незнакомые ей сферы.

В клубе поколения эстрадных маразматиков появился новый участник. Алла Борисовна — профессионал вокального искусства, Максим Галкин — юморист. Но ни та ни другой абсолютно точно не являются ни политическими, ни военными экспертами. Глупая и дешевая бравада с обращением в Минюст лишний раз подтверждает то, что я сказал вначале. Умеете петь песни — продолжайте петь, — считает Соловьев.

По его словам, западные политики долгое время ведут подрывную деятельность в отношении РФ, в то время как российские военнослужащие каждый день отдают свои жизни ради защиты мирного населения в Донбассе. Депутат отметил, что Пугачева ничего этого не понимает, потому и делает подобные заявления. Он уверен, что если бы Пугачева и Галкин захотели исполнить русские песни на Украине, их участь была бы трагичной.

Интересно, что стало бы с «патриотами» Галкиным и Пугачевой, исполни они русские патриотичные песни на Украине. Думается, что выступления завершились бы весьма трагично, — подытожил парламентарий.

18 сентября Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она заявила, что солидарна с мужем Максимом Галкиным, честным, порядочным и неподкупным патриотом России.

16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «Иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Он подчеркнул, что несмотря на присвоенный ему Минюстом статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Галкин «делал очень плохие заявления», но от Пугачевой он не слышал ни одного антироссийского заявления.