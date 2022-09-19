Звёздный адвокат объяснил, почему Пугачева не попадет в список иноагентов Адвокат Бенхин: желание Пугачевой защитить мужа не повод для ее признания иноагентом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

«Звездный» адвокат Александр Бенхин объяснил в разговоре с NEWS.ru, что певица Алла Пугачева не может попасть в список иноагентов, так как всего лишь выражает солидарность с мужем Максимом Галкиным. По его словам, для включения в список иноагентов Примадонне необходимо пойти на прямое нарушение законодательства.

Для этого надо выполнять или не выполнять определенные требования законодательства, в частности получать финансирование из-за рубежа либо финансировать самой какие-либо организации. Но она это не делает. То, что она защищает своего мужа, — это её право. За это её включить в реестр иноагентов нельзя, — подчеркнул адвокат.

18 сентября Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она заявила, что солидарна с мужем Максимом Галкиным, которого назвала честным, порядочным и неподкупным патриотом России.

16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Он подчеркнул, что, несмотря на присвоенный ему Минюстом статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь ранее отметил, что Галкин «делал очень плохие заявления», но от Пугачевой он не слышал ни одного антироссийского заявления.