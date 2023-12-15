Пугачева, русский язык, психотерапия: о чем сказала Лобода в новом интервью Певица Светлана Лобода заявила, что будет петь на русском языке из-за аудитории

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода заявила, что будет петь на русском языке из-за своей аудитории. Что еще она сказала в новом интервью, как сложились их отношения с Аллой Пугачевой и при чем здесь психотерапия?

Как Лобода относится к России и русскому языку

В Сети появилось новое интервью с украинской певицей, записанное в октябре 2023 года. В разговоре с журналистом русской службы BBC Валерой Тараном она заявила, что в момент начала СВО у нее наступило четкое осознание, что «рушится все», что было построено в течение пяти — семи последних лет ее карьеры.

Лобода рассказала, что ей звонили из правительства РФ, когда началась спецоперация, и обещали некие гарантии, если певица не покинет страну. По ее словам, ей предлагали большие деньги, если она останется на российской сцене.

«Россия для меня была дополнительным рынком, потому что, когда на Украине я объездила большое количество городов, <...> я поняла, что мне нужно искать возможность двигаться дальше. <...> Любой украинский артист всегда хотел на русский рынок», — сказала Лобода.

Звезда подчеркнула, что продолжит исполнять композиции на русском языке для своих фанатов. По словам певицы, она разделила русский и украинский рынки. Вместе с этим артистка призналась, что очень хочет петь на английском языке, но откладывает запись трека.

«Я буду продолжать писать песни на украинском, на русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она очень большая и потому что это люди, которые меня поддерживают. <...> Большая часть Украины говорит на русском языке, но нужно разбираться, какой ты человек, и что ты несешь, и что ты хочешь. <...> Русский язык не принадлежит русской власти. <...> Миллионы людей по всему миру говорят на русском языке. Так случилось», — отметила Лобода.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Светлана Лобода

Что Лобода сказала о Пугачевой

Певица призналась, что уважает народную артистку СССР Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и не рассматривает их как отдельные единицы, потому что они «воспитанные, интеллигентные и большие люди внутри». Она призвала не осуждать Примадонну за молчание, поскольку «ей уже досталось».

«То, что она уехала из России, — это о многом говорит. То, что говорит Максим, — это все, что думает Алла Борисовна. Они говорят друг за друга всегда. В их семье говорят через него [Галкина]», — заявила Лобода.

По словам артистки, сейчас она почти не общается с Пугачевой, но контактирует с Галкиным.

Что известно об отношениях Лободы и Пугачевой

В 2019 году украинская певица исполнила на «Новой волне» известную песню Примадонны «Живи спокойно, страна». После этого звезда опубликовала в социальных сетях ролик, в котором поблагодарила композитора Игоря Крутого за хит. В кадре с ней находилась Пугачева, которую Лобода называла «любимой» и «великой» артисткой. В ответ Примадонна в шутку «благословила» певицу на выступления для россиян.

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени», — сказала Пугачева, показывая на Лободу.

В 2022 году Лобода поддержала Пугачеву после поста о «рабах и холопах». Под публикацией Примадонны она написала: «Идеально сказано! Алла Борисовна, любим Вас!» Однако когда украинка приехала в Юрмалу с сольным концертом в августе 2023 года, Пугачева не пришла ее поддержать. СМИ писали, что Лобода была разочарована отсутствием Пугачевой.

Как сейчас живет Лобода

Артистка призналась, что на протяжении нескольких лет работает с психотерапевтом. По словам Лободы, специалист помог ей справиться с психологическими травмами, полученными в детстве, благодаря чему она сумела победить страхи, комплексы и «зажатости».

«Я на многие вопросы не могла найти ответы, и этот врач, который со мной занимается уже два года, привел меня в нужное состояние. <...> Моя главная проблема, с которой я борюсь [вместе] с моим „помощником“, психологом, — это страхи», — рассказала певица.

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