«Она молодец»: Пригожин о новой песне Лободы на русском Иосиф Пригожин похвалил новую песню Лободы «Метелица» на русском языке

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Светлана Лобода

Светлана Лобода приняла правильное решение, спев песню «Метелица» на русском языке, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Он добавил, что русский язык — очень богатый и не петь на нем глупо. Продюсеру понравилась и сама новая песня Лободы.

Русский язык — богатый, и не петь на русском языке — быть человеком недалеким, бедным и скупым. Русский язык удивительный по многим параметрам. Я за то, что Лобода поет на русском языке, критиковать ее не буду, она молодец, что поет на русском, — рассказал NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин отметил, что новая песня «Метелица» Лободы — «сильная» и что певица поступает правильно, выпуская трек на русском языке, поскольку снискала востребованность именно у русскоязычной аудитории. Продюсер также добавил, что рядом с любым артистом должны быть умные люди, хороший менеджер, управленец, который «в состоянии дать хороший совет». По его мнению, позиция Лободы объясняется тем, что такого человека рядом с певицей нет.

С начала СВО Светлану Лободу критикуют как на Украине, так и в России. В прошлом году певица выпустила песню на украинском «Два незнайомці», но ее ругали за ошибку в названии и незнание родного языка.

После того как Светлана Лобода анонсировала новый клип «Метелица», спетый на русском языке, она столкнулась с волной критики от украинцев. Певицу спрашивают, почему она спела на русском, хотя говорила, что будет петь только на украинском языке. Российские же слушатели не стали сочувствовать певице, обвинив ее в том, что она пытается усидеть на двух стульях.