Собчак появилась на публике в прозрачном корсете

Блогер и журналистка Ксения Собчак выбрала в качестве наряда для празднования своего 44-летия прозрачный корсет с глубоким вырезом. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она показала свой образ, который был украшен многочисленными ювелирными изделиями с драгоценными камнями.

Именинница также надела голубую юбку, украшенную бантом. Образ был дополнен серым жакетом.

Ранее сообщалось, что журналистка отметила свое 44-летие в ювелирном украшении стоимостью 16,5 млн рублей. На гала-вечере Lux Aeterna телеведущая выбрала колье с аквамарином и выразила признательность супругу, режиссеру Константину Богомолову, за организацию торжества. Среди приглашенных гостей присутствовали певицы Полина Гагарина и Глюкоза, актриса Елизавета Базыкина, стилист Лилия Рах и другие известные личности.

До этого Собчак обратила внимание на то, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступала в Госдуме в пальто. Ведущая высказала предположение, что в помещении могла быть низкая температура.

Фонд капитального ремонта Москвы до этого направил в суд уже четвертый иск к Собчак о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Конкретная сумма требований не раскрывается. В материалах судебного дела указано, что долг включает оплату жилой площади, отопления и электроэнергии.