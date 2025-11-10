Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 11:58

Собчак появилась на публике в прозрачном корсете

Ксения Собчак отметила 44-летие и надела прозрачный корсет

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и журналистка Ксения Собчак выбрала в качестве наряда для празднования своего 44-летия прозрачный корсет с глубоким вырезом. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она показала свой образ, который был украшен многочисленными ювелирными изделиями с драгоценными камнями.

Именинница также надела голубую юбку, украшенную бантом. Образ был дополнен серым жакетом.

Ранее сообщалось, что журналистка отметила свое 44-летие в ювелирном украшении стоимостью 16,5 млн рублей. На гала-вечере Lux Aeterna телеведущая выбрала колье с аквамарином и выразила признательность супругу, режиссеру Константину Богомолову, за организацию торжества. Среди приглашенных гостей присутствовали певицы Полина Гагарина и Глюкоза, актриса Елизавета Базыкина, стилист Лилия Рах и другие известные личности.

До этого Собчак обратила внимание на то, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступала в Госдуме в пальто. Ведущая высказала предположение, что в помещении могла быть низкая температура.

Фонд капитального ремонта Москвы до этого направил в суд уже четвертый иск к Собчак о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Конкретная сумма требований не раскрывается. В материалах судебного дела указано, что долг включает оплату жилой площади, отопления и электроэнергии.

Ксения Собчак
образы
шоу-бизнес
дни рождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Татьяна Покровская покидает пост главного тренера сборной России
Адвокат ответил, кто мог угрожать убийством Долиной и ее адвокату
Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин
Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20
«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича
«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался
Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины
Налет на Брянск, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября
Военэксперт ответил, сколько времени займет поставка 27 ЗРК Patriot Украине
Врач перечислила основные причины прыщей на голове
Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году
В России умер амурский тигр-долгожитель
Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук
Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США
Стало известно, кто помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом
Умер преподаватель Путина и Медведева
Кардиолог развеяла миф о пользе употребления мелатонина
«Это все агония»: военэксперт о попытках ВСУ бежать под видом гражданских
Известный актер-иноагент получил новый штраф
Военных в Белгороде наградили за поимку обвиняемого в жестоком преступлении
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.