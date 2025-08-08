Крымский мост вздрогнул от SHAMAN и Лепса. Ждать ли официальный дуэт?

Артисты Григорий Лепс и SHAMAN дали концерты в Крыму, а потом встретились на Крымском мосту в пробке и спели уже бесплатно для собравшихся автомобилистов. Сколько артисты заработали на выступлениях на полуострове и ждать ли после спонтанной песни Надежды Бабкиной и SHAMAN новый дуэт — в материале NEWS.ru.

Что известно о концертах Лепса и SHAMAN

Летом многие российские артисты приезжают с концертами на Крымский полуостров. Отдыхающие готовы платить любые деньги, чтобы развлечься в отпуске и попасть на шоу любимого исполнителя.

Этим летом там уже выступали Ирина и Александр Круг, Хабиб, актер Сергей Жигунов провел творческую встречу, актриса Олеся Железняк побывала там со спектаклем. В августе в Крыму ждут Олега Газманова, певца Akmal, рэпера Kamazz, Ярослава Сумишевского, актриса Мария Голубкина проведет несколько встреч с поклонниками. Пожалуй, больше артистов в пляжный сезон выступает только на курортах Краснодарского края.

5 августа Григорий Лепс дал сольный концерт в КЦ «Юбилейный» в Ялте. Это большая площадка, в которой насчитывается 2800 мест. Билеты стоили от 2,5 тысячи рублей, место в партере можно было купить за 20 тысяч рублей, преимущественно продавались дорогие билеты.

На концерте Лепса был аншлаг. «Ялта, Крым! Огромное спасибо всем за мегааншлаг и такой теплейший, блестящий прием! Вечер удался на 100», — написал у себя в соцсети артист.

Он собирается повторить успех в КЦ «Юбилейный» в начале сентября. В продаже уже есть билеты от 4 тысяч до 22 тысяч рублей. В это время в Ялте бархатный сезон и туристов не меньше, чем в августе.

Друг Лепса артист SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) тоже в это время приехал в Крым. 3 августа он выступил на закрытии фестиваля «Таврида.АРТ» в Судаке. Артист спел вместе с бойцами ОМОН «Грифон».

У него были и кассовые концерты. Дронов выступил в КЦ «Звездный» в Феодосии на 1500 мест, в Симферополе в Крымском музыкальном театре на 500 мест, в Севастополе в ДКР КИЦ на 1200 мест, а также в Ялте в КЦ» Юбилейный».

Сколько заработали Лепс и SHAMAN

При довольно высокой стоимости билетов и полном зале Лепс мог заработать на концерте 31 млн рублей. Как правило, доход артиста, который работает «на кассу», составляет 30% и точно не более 50% даже у мегазвезд. Аренда помещения, реклама, услуги организаторов — это все стоит денег. Лепс мог получить за концерт в Ялте 10 млн рублей.

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с NEWS.ru предположил, что примерно столько же получил SHAMAN за выступление на фестивале «Таврида.АРТ».

«Не забывайте, что он был хедлайнером мероприятия. 10 млн рублей — вполне нормальный гонорар для SHAMAN», — отметил Дворцов.

У SHAMAN было еще четыре кассовых концерта. Билеты в КЦ «Юбилейный» у него стоили значительно дешевле, чем у Лепса: от 1,5 до 5 тысяч рублей. Общие продажи составили примерно 9 млн рублей, артист мог получить 3 млн рублей за концерт. Остальные площадки были меньше, соответственно, и доходы там ниже. В КЦ «Звездный» в Феодосии Дронов мог заработать 2 млн рублей, в Севастополе — столько же, зал там меньше, но цены были выше. Меньше всего, наверное, артист получил за выступление в Крымском музыкальном театре — около 500 тысяч, там всего 500 мест. Из Крыма SHAMAN мог привезти 17,5 млн рублей и обойти в заработках Лепса.

Споет ли SHAMAN на сцене с Лепсом

В Ялте на концерте SHAMAN была народная артистка РФ Надежда Бабкина. После одной из песен певица вышла к сцене подарить SHAMAN большой букет цветов. Артист предложил ей спеть, но она заявила: «А давай вместе». Дронов и Бабкина исполнили казачью песню «Ой, то не вечер» под бурные овации зала.

Позже Ярослав прокомментировал появление народной артистки в своем Telegram-канале: «Какой сюрприз всем нам устроила в Ялте прекрасная народная артистка России! Пришла, спела, дала жару — неутомимая и по-русски душевная. Надежда Георгиевна, приходите еще!».

Не всем зрителям понравилось появление Бабкиной, некоторые предположили, что артистка решила пропиариться за счет Дронова. В Сети пишут, что слава конкурентки, певицы Надежды Кадышевой, которая сейчас пользуется большим успехом у молодежи, не дает Надежде Георгиевне покоя.

Дворцов предположил, что это мог быть продуманный и подготовленный пиар-ход с обеих сторон. «Я не исключаю, что после этого может последовать дуэт SHAMAN с Бабкиной. Многие артисты хотели бы сделать с ним коллаборации и многие этого достойны», — отметил Дворцов.

