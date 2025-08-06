SHAMAN и Бабкина разделили один микрофон на двоих и устроили шоу

SHAMAN и Бабкина разделили один микрофон на двоих и устроили шоу SHAMAN и Бабкина спели казачью народную песню на концерте в Ялте

Народная артистка России Надежда Бабкина посетила концерт SHAMAN, подарила ему букет цветов и вместе с исполнителем спела казачью народную песню «Ой, то не вечер». Мероприятие с участием сразу двух звезд шоу-бизнеса прошло в Ялте.

Судя по видео, артист никак не ожидал увидеть среди гостей Бабкину. Она отметила, что все аплодисменты на концерте предназначены только ему, и призналась, что хотела бы спеть тоже. SHAMAN предложил артистке выступить вместо него, но у Бабкиной появилась идея спеть дуэтом.

Ранее SHAMAN раскрыл детали своего выступления на международном конкурсе «Интервидение». Артист сообщил, что исполнит песню, написанную Максимом Фадеевым, причем сам продюсер примет участие в номере в качестве бэк-вокалиста.

До этого Надежда Бабкина заявила, что творчество солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой бессмертно. Певица встала на защиту коллеги, чья популярность в последнее время стремительно растет, вызывая критику со стороны некоторых звезд. По ее словам, репертуар ансамбля «Золотое кольцо» представляет собой не просто песни, а настоящие баллады, которые остаются актуальными вне времени.