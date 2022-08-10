Актриса Дибцева призналась, что 10 лет ходила к психотерапевту

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ольга Дибцева

Актриса Ольга Дибцева, известная по своим ролям в фильмах «Холоп» и «Нереалити», в разговоре с «МК в Питере» призналась, что практически 10 лет ходила на индивидуальную и групповую психотерапию. Она добавила, что познакомилась с будущим супругом на одном из таких сеансов.

Я почти 10 лет ходила на терапию к психотерапевту — на личную, на групповую. Даже с мужем познакомилась во время одного из таких сеансов. Так что психология давно присутствует в моей повседневной жизни. И я всех своих друзей и знакомых давно отправила к психологам, — заверила Дибцева.

Она добавила, что увлекается психологией как наукой. По ее словам, актриса планировала пойти учиться на психолога, однако образовательный процесс не удалось совместить со съемками в кино. Дибцева выразила надежду, что со временем ей удастся освоить эту профессию.

Обращение к специалисту, разбор своего внутреннего мира, своих психологических травм — сегодня все это очень актуально, — резюмировала актриса.

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