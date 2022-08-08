Психолог перечислил способы борьбы с тревожностью Психолог Москвин: справиться тревожностью помогают дыхательные практики

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В борьбе с тревожностью помогут «заземление», дыхательные практики, концентрация на настоящем и выражение негативных эмоций, рассказал клинический психолог Вячеслав Москвин. Чтобы справиться с пугающим чувством неопределенности, можно в мелочах представить дальнейшее развитие стрессовой ситуации, предложил он в беседе с Lenta.ru.

Закройте глаза и, представляя, что смотрите кинофильм, максимально негативно утрируйте дальнейший ход события, которое тревожит. И так до самого финального момента, — посоветовал специалист.

Эффективным средством в борьбе с тревогой будет техника «заземления». Необходимо посмотреть по сторонам, замечая все, что находится вокруг, а затем опуститься на пол и сконцентрироваться на ощущениях, пояснил психолог. Остановить панику способна дыхательная практика «по квадрату»: первый угол квадрата вдох — второй угол задержка дыхания — третий угол выдох — четвертый угол задержка дыхания.

Москвин отметил, что нельзя держать в себе эмоции, особенно негативные. По его словам, слезы дают организму хорошую разрядку. Он также напомнил о важности здорового образа жизни и посоветовал чаще заниматься спортом, чтобы прогнать тревожные мысли.

Сомнолог Татьяна Ларье заявила, что чувство тревоги перед сном может быть вызвано чтением новостей. По ее словам, любая информация провоцирует беспокойство, поэтому стоит фильтровать и дозировать ее, а лучше вовсе отказаться от просмотра новостной ленты ночью. Кроме того, чтобы сохранить «здравый рассудок, медик посоветовала придерживаться четкого режима дня.