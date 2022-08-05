Сомнолог рассказала о связи новостей с тревожностью перед сном Сомнолог Ларье: чтобы снизить тревогу, стоит отказаться от чтения новостей перед сном

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Чтобы не испытывать чувство тревоги перед сном, стоит заблаговременно отказаться от чтения новостной ленты, так как подобная информация провоцирует тревожность, рассказала «Москве 24» сомнолог Татьяна Ларье. В целях сохранения «здравого рассудка» медик порекомендовала фильтровать и дозировать поступающую информацию.

Сейчас люди очень много читают новостей, переживают по этому поводу, появляется постоянное чувство тревоги. Чтобы сохранить здравый рассудок, нужно дозировать их и фильтровать информацию. Не стоит листать ленту перед сном — это может вывести организм из равновесия, — подчеркнула Ларье.

Она также посоветовала россиянам разработать более четкий режим дня: вставать и ложиться спать примерно в одно и то же время. По словам специалиста, не стоит спать слишком долго, норма сна для здорового человека составляет около 7–8 часов в день. Ларье добавила, что перед тем, как отправиться в постель, стоит заблаговременно приглушить свет и выключить телевизор. По словам медика, организм реагирует на свет и при его отсутствии понимает, что наступила ночь.

Ранее сомнолог Дарья Лебедева рассказала, какую опасность для человека представляет телевизор, оставленный включенным во время сна. По ее словам, любое устройство, излучающее свет, оказывает вред на спящего человека. Вследствие этого у него нарушаются биологические часы, а неполноценный сон приводит к таким тяжелым заболеваниям, как ожирение, сахарный диабет и разнообразные сердечно-сосудистые заболевания.