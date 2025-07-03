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03 июля 2025 в 16:16

Россиянам раскрыли, как страшные фильмы влияют на психику

Психолог Слободчиков заявил, что фильмы ужасов в массе своей не вредят психике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фильмы ужасов в большинстве своем не вредят психике среднестатистического человека, заявил «Радио 1» психолог Илья Слободчиков. При этом, по его словам, хорроры могут оказать определенный эффект на людей с некоторыми ментальными расстройствами. Их порой используют в ситуации жесткого контроля в психотерапии.

Нужно понимание, для чего это делается, ведь фильмы в жанре ужасов не обязательно страшилка или кровавый триллер, это могут быть вещи с психологическим напряжением, но в широком массовом применении никакого эффекта нет, — подчеркнул Слободчиков.

Реакция человека на фильм ужасов зависит от того, как выстроен сюжет. Кроме того, важно учитывать состояние психической активности в момент просмотра хоррора, заключил эксперт.

Психолог Елена Масолова ранее заявила, что просмотр фильмов ужасов помогает человеку безопасно проживать собственные страхи и работать с неосознанными тревогами. По ее словам, этот жанр кино дает возможность столкнуться с пугающими темами в контролируемой обстановке, что может быть полезно для психического здоровья.

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