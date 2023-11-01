В США умер пациент с сердцем свиньи: зачем пересадили, причина смерти В США умер пациент Фосетт спустя полтора месяца после пересадки сердца свиньи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американец Лоренс Фосетт скончался спустя практически шесть недель после пересадки сердца свиньи. Что известно о трансплантации и причинах смерти пациента?

Медицинский центр Мэрилендского университета сообщил, что Фосетт был вторым в истории медицины человеком с пересаженным сердцем свиньи. Благодаря пересадке органа медики продлили его жизнь на полтора месяца.

«С глубокой печалью мы сообщаем о смерти Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимой болезнью сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца генетически модифицированной свиньи. Фосетт перенес операцию 20 сентября и смог прожить почти шесть недель, — говорится в некрологе.

Почему американцу пересадили сердце свиньи

Американец Лоренс Фосетт в возрасте 58 лет поступил в медицинский центр 14 сентября. Из-за «ряда острых заболеваний» врачи пришли к выводу, что ему не подходят традиционные методы трансплантации. На следующий день Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США выдало экстренное разрешение на проведение операции с органом животного. Предполагалось, что это единственный метод продлить жизнь пациента.

После операции, которая длилась восемь часов, медики не выявили признаков отторжения организмом пациента сердца свиньи. Мужчина находился в сознании, мог самостоятельно дышать и разговаривать.

«Мы снова предложили умирающему пациенту шанс на более долгую жизнь, и мы невероятно благодарны мистеру Фосетту за его храбрость и готовность помочь расширить наши знания в этой области», — заявил проводивший операцию доктор медицинских наук Бартли Гриффит.

Что стало причиной смерти пациента с сердцем свиньи

В Мэрилендском университете сообщили, что первый месяц после операции пересаженное сердце работало хорошо. Однако в последние дни у пациента начали проявляться признаки отторжения органа, что в конечном итоге и привело к смерти.

Впервые операцию по пересадке генномодифицированного сердца свиньи провели врачи этого же медицинского центра. Тогда трансплантацию органа животного пережил 57-летний Дэвид Беннет, у которого была неизлечимая болезнь сердца.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пациенту сделали операцию 7 января 2022 года, спустя два месяца, 8 марта, стало известно о его смерти. Причиной его кончины стал так называемый свиной цитомегаловирус — вирус из семейства герпесвирусов. Об этом со ссылкой на слова хирурга, проводившего трансплантацию, заявило издание MIT Technology Review.

Почему в РФ раскритиковали идею выращивания донорских органов в свиньях

Директор института экспериментальной биологии и медицины НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Ирина Журавлева считает, что эксперименты по выращиванию донорских органов в генетически модифицированных животных представляют интерес для науки, но не для врачебной практики.

По ее словам, предсказать результат трансплантации таких органов практически невозможно, вдобавок ко всему, вырастить свинью, сердце которой можно пересадить человеку, — дорого.

«Реализовать пересадку сердца или другого органа от генномодифицированной свиньи можно, но это очень дорого. Нужно провести свинье необходимые генные модификации, выкормить ее, вырастить. Представьте себе, какие это затраты. А хороший результат всей этой работы крайне сомнителен», — объяснила Журавлева.

По мнению эксперта, решить проблему очередей на пересадку органов можно гораздо эффективнее, если усиленно развивать тканевую инженерию и 3D-биопринтинг.

Хирург-трансплантолог Михаил Каабак в беседе с NEWS.ru также обратил внимание, что пересадка органа свиньи человеку опасна из-за большого риска передачи инфекции от животного.

«С пересадкой органов животных мы также можем обрести некоторые вирусы, которые раньше к нам не попадали. Людей, нуждающихся в трансплантации, на порядок больше количества доступных органов, поэтому давление ученых в плане развития будет продолжаться и нарастать», — заметил врач.

Читайте также:

Ученые нашли новый орган у человека: что такое эксклюсома, зачем нужна

Ученые заявили, что многие антибиотики для детей утратили эффективность

Ученые установили истинную причину гибели динозавров