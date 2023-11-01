Хирург объяснил, чем опасна пересадка свиного сердца человеку Хирург Каабак: при пересадке свиного сердца человек может заразиться инфекцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трансплантация органов свиньи человеку — привлекательная методика, однако она может быть опасна, рассказал NEWS.ru хирург-трансплантолог Михаил Каабак. По его словам, главная опасность этой операции заключается в переносе инфекций от животного к человеку. Врач подчеркивает, что исследователям нужно продолжить работу в этом направлении и изучить все возможные риски.

Каабак отмечает, что медицина в современном мире активно развивается. Пересадка органов генетически модифицированных животных может решить одну из важнейших ее проблем, связанных с нехваткой доноров. Однако появление новых методик сопровождается и новыми рисками.

С пересадкой органов животных мы также можем обрести некоторые вирусы, которые раньше к нам не попадали. Людей, нуждающихся в трансплантации, на порядок больше количества доступных органов, поэтому давление ученых в плане развития будет продолжаться и нарастать, — рассказал трансплантолог.

Врач подчеркнул, что специалистам необходимо тщательно изучать инфекции животных и механизмы отторжения, чтобы снизить все возможные риски для пациентов, которым будут проводиться подобные операции. По его мнению, изучение животных инфекций также поспособствует предотвращению пандемий, подобных коронавирусной.

Как сообщалось ранее, в США скончался Лоренс Фосетт — второй в истории трансплантологии человек, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. С момента операции до его смерти прошло шесть месяцев. Причиной гибели Фосетта стало отторжение пересаженного органа.