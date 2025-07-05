Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры

Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры В Подмосковье акита-ину внезапно набросилась на ребенка и прокусила голову

В Подмосковье девятилетний ребенок пострадал при нападении домашней собаки породы акита-ину, сообщает Telegram-канал Baza. Ребенку потребовалась госпитализация и хирургическое вмешательство.

Мальчик спокойно играл с собакой, но одно из его резких движений испугало животное. Пес набросился и прокусил ребенку голову в нескольких местах. Пострадавшего доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства с рваными ранами головы.

Врачи провели обработку ран, остановили кровотечение и наложили швы. Также ребенку сделали прививки от столбняка и бешенства. Сейчас состояние школьника стабильное, он идет на поправку и готовится к выписке.

Ранее в Ленинградской области собака породы американская акита напала на годовалого ребенка. Мальчик получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован. Пес вцепился ему в лицо. Освободить малыша из пасти животного помог сосед, вовремя подоспевший на помощь.

В Кемерово до этого суд обязал владельца собаки выплатить компенсацию 10-летнему мальчику, пострадавшему от укуса животного. Сумма выплаты составит 230 тысяч рублей.