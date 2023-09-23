Американцу пересадили сердце животного из-за отказа центра трансплантологии В США мужчине пересадили генетически модифицированное сердце свиньи

Хирурги из Университета Мэриленда провели успешную операцию по пересадке человеку генетически модифицированного сердца свиньи, о чем свидетельствуют данные с официального сайта учреждения. Врачи пошли на такой шаг после того, как пациенту из-за сопутствующих проблем отказали несколько центров трансплантологии — для мужчины попросту не нашлось подходящего донорского органа.

58-летний пациент с неизлечимой болезнью сердца стал вторым пациентом в мире, которому 20 сентября была проведена историческая пересадка генетически модифицированного сердца свиньи, — рассказали в университете.

Операция длилась восемь часов. Сейчас пациент идет на поправку. Медики не выявили признаком отторжения сердца животного. Мужчина находится в сознании, может самостоятельно дышать и уже общается со своими близкими.

Мы снова предложили умирающему пациенту шанс на более долгую жизнь, и мы невероятно благодарны мистеру Фаусетту за его храбрость и готовность помочь расширить наши знания в этой области, — сказал доктор медицинских наук Бартли Гриффит по итогам операции, которую проводил лично.

Ранее уже сообщалось о первой подобной операции, которая также прошла в Университете Мэриленда. Тогда пересадка сердца свиньи фактически спасла от смерти 57-летнего пациента, страдающего неизлечимой болезнью.