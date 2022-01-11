Человеку впервые пересадили генномодифицированное сердце свиньи

В США мужчине впервые успешно пересадили генномодифицированное сердце свиньи. Трансплантацию провели врачи медицинского центра университета штата Мэриленд. Спустя три дня после операции пациент по-прежнему чувствует себя хорошо, сообщается на сайте заведения.

В результате первой в своём роде операции пациенту была успешна проведена трансплантация генетически модифицированного сердца свиньи, три дня спустя он по-прежнему чувствует себя хорошо, — говорится в заявлении.

Пациентом стал 57-летний Дэвид Беннет, у которого была неизлечимая болезнь сердца. Экспериментальная операция по пересадке органа стала для мужчины последним шансом на жизнь, поскольку ведущие центры трансплантации США отказались проводить ему классическую операцию.

Ближайшие несколько недель после операции пациент проведёт под пристальным наблюдением врачей. По мнению хирургов, в будущем подобные трансплантации позволят приблизиться к решению проблемы нехватки донорских органов.

Ранее сообщалось об уникальной операции на сердце, которую провели врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске. Они удалили объёмную восьмисантиметровую опухоль, росшую из левого предсердия.