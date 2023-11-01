Ученые установили истинную причину гибели динозавров Динозавров могла погубить поднятая в результате падения астероида пыль

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Геологи выяснили, что 66 млн лет назад три четверти всех животных и растений на Земле, в том числе динозавры, погибли из-за атмосферных последствий падения на планету огромного астероида, пишет LIFE.ru. По данным исследователей, древнюю флору и фауну погубил не сам по себе десятикилометровый космический камень, но пыль, поднявшаяся в результате удара до уровня стратосферы и мезосферы.

Как пишет издание, в разных частях света геологи обнаружили в отложениях древних пород тонкий слой пыли, богатой иридием. На Земле этот металл встречается крайне редко, зато им богаты многочисленные метеориты. Ученые предположили, что перед мел-палеогеновой трагедией на Землю упал астероид диаметром примерно в 10 км. Мощность его удара о поверхность планеты должна была составить около 70 трлн тонн в тротиловом эквиваленте.

При этом, как считают ученые, сам по себе удар не мог стать причиной вымирания 75% всего живого, фатальными оказались его долгосрочные последствия. В атмосферу поднялись триллионы тонн твердых частиц — пыли, серы и сажи. Они достигли стратосферы (высота 50 км) и мезосферы (80 км), где находились долгие годы, закрывая земную поверхность от солнечного света. В результате на Земле похолодало примерно на 15 градусов, стали гибнуть растения и, соответственно, все, кто их ест. По мнению палеонтологов, не выжило ни одно животное весом больше 25 кг.

Как утверждают геологи, в состав объявшей Землю черной пелены входили 75% пыли, 24% серы и 1% сажи.

Ранее ученые обнаружили в окрестностях города Дениликуин в Австралии следы предположительного падения гигантского астероида диаметром около 520 км. Эту гипотезу подтверждают гравитационные и магнитные аномалии, выявленные глубоко под Землей, где расположены древние породы