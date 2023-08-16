В Австралии обнаружили следы падения гигантского астероида диаметром 500 км

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В окрестностях города Дениликуин в австралийском штате Новый Южный Уэльс ученые обнаружили следы, которые могли появиться в случае падения гигантского астероида диаметром около 520 км, рассказал в своем исследовании профессор Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее Эндрю Гликсон. Его теорию подтверждают гравитационные и магнитные аномалии, выявленные глубоко под Землей, где расположены древние породы, пишет LIFE.ru.

Как уточняет издание, помимо аномалий ученые также выявили в этой области некое возвышение — в центре окружности слои пород приподняты примерно на 10 км. В связи с этим геологи уверены, что происхождение следов связано с падением астероида. Гликсон объясняет, что купол образуется по принципу, который характер для всплеска воды при падении в нее камня. Если будет доказано, что кратер действительно появился в результате падения небесного тела, то этот астероид станет самым большим среди упавших на Землю.

Ученые отмечают, что падение астероида, судя по «аномальным» породам, произошло 443–445 млн лет назад. Как известно, примерно в этот период на Земле случилось ордовикское вымирание, когда погибли свыше 85% всех видов живых существ. Ученые до сих пор не могут назвать точную причину произошедшего. Однако после обнаружения кратера у них появилась версия, что вымирание было вызвано падением огромного астероида, так же как и во времена динозавров.

В NASA ранее сообщили, что 23 августа к земле приблизится потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров. Уточняется, что небесное тело пролетит на расстоянии 6 млн километров от планеты.