В США рассказали о приближении опасного астероида к Земле NASA: 23 августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид диаметром до 960 м

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Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 м приблизится к Земле 23 августа, сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA. Уточняется, что небесное тело пролетит на расстоянии шести млн километров от планеты.

Центр отмечает, что астероид будет лететь около Земли на скорости 14,25 километра в секунду. При этом потенциально опасным является объект, которые пересекает земную орбиту на расстоянии менее 7,5 млн километров. Тем не менее, это не означает, что астероид обязательно столкнется с планетой.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что астероид Апофис, который, по расчетам, приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние весной 2029 года, не представляет для нашей планеты опасности и столкновения опасаться не следует. По его словам, само сообщение о том, что Апофис пройдет на определенном расстоянии от планеты, уже указывает, что столкновения не будет.

Предполагается, что астероид диаметром примерно 400 м пролетит 13 апреля 2029 года на расстоянии 32 тысяч км от Земли. Это ниже геостационарной орбиты, поэтому есть гипотетическая вероятность столкновения Апофиса с каким-либо из искусственных спутников. При максимальном сближении космического пришельца можно будет наблюдать на ночном небе невооруженным глазом, яркость объекта будет сопоставима со звездами Малой Медведицы.