Астроном оценил вероятность столкновения астероида Апофиса с Землей Астроном Вибе призвал не бояться столкновения астероида Апофиса с Землей в 2029 году

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Астероид Апофис, который, по расчетам, приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние весной 2029 года, не представляет для нашей планеты опасности, и столкновения опасаться не следует, рассказал в беседе с «Москвой 24» заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, само сообщение о том, что Апофис пройдет на определенном расстоянии от планеты, уже указывает, что столкновения не будет.

Как пояснил ученый, параметры орбиты Апофиса хорошо известны, и благодаря этому определенно ясно, что в обозримом будущем столкновение с ним Земле не угрожает.

Чтобы астероид представлял собой угрозу, он должен на Землю упасть. Любое расстояние, на котором он пролетит мимо планеты, является безопасным. Очень любят такую формулировку, что астероид пролетит в опасной близости от Земли. Нет такой опасной близости, — подчеркнул астроном.

Предполагается, что астероид диаметром примерно 400 м пролетит 13 апреля 2029 года на расстоянии 32 тысяч км от Земли. Это ниже геостационарной орбиты, поэтому есть гипотетическая вероятность столкновения Апофиса с каким-либо из искусственных спутников. При максимальном сближении космического пришельца можно будет наблюдать на ночном небе невооруженным глазом, яркость объекта будет сопоставима со звездами Малой Медведицы. При этом отмечается, что, пролетая мимо Земли, Апофис подвернется гравитационному воздействию со стороны нашей планеты. Насколько сильно это повлияет на его дальнейшую траекторию, можно будет судить непосредственно после сближения.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов рассказал, что даже если Апофис врежется в нашу планету, это не вызовет глобальную катастрофу. При этом, по словам ученого столкновение может уничтожить территорию, сопоставимую с каким-либо регионом России.