Астроном рассказал, что останется от России при ударе астероида Астроном: астероид Апофис достаточно большой, чтобы уничтожить какую-либо область РФ

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Астероид Апофис, который должен в 2029 году пролететь на рекордно близком от Земли расстоянии, не вызовет глобальную катастрофу, даже врезавшись в планету, однако может уничтожить территорию, сопоставимую с каким-либо регионом России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов. Он также отметил, что спасти человечество от по-настоящему опасного небесного тела сможет только ядерная ракета.

Очень серьёзные будут последствия, но к глобальной катастрофе это не приведёт. Для того, чтобы случилась глобальная катастрофа, нужно тело от полутора километров в поперечнике. Но 300-метровые тела гарантированно долетают до поверхности Земли, — рассказал Железнов.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году. Предполагается, что 13 апреля 2029 года он пролетит на расстоянии 32 тысяч километров от Земли — это высота геостационарных спутников. В случае его столкновения с Землей мощность взрыва будет измеряться десятками мегатонн, этого достаточно, чтобы «стереть какой-нибудь штат или область», указал астроном.

В случае падения в океан поднимется гигантское цунами, которое обернется вокруг Земли. Волны будут достигать нескольких сотен метров и даже километра, они смоют всю береговую линию, предупредил Железнов.

Он также подчеркнул, что в случае обнаружения астероида, движущегося в направлении Земли, за несколько дней до столкновения, спасти планету сможет только ракета с ядерной боеголовкой.

Отклонить такой объект мы не успеем, и надо будет запускать ракету с ядерной боеголовкой и разрушать его. Уж лучше упадёт рой мелких обломков, чем одно крупное тело. Половина мелких обломков может сгореть в атмосфере, а другая — нашлёпать кратеров, но атмосфера Земли сохранится, — пояснил астроном.

При этом он назвал подобный сценарий маловероятным.

Ранее почетный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Анатолий Зайцев предположил, что США и ряд других стран под прикрытием создания систем планетарной защиты могут разрабатывать и испытывать астероидное оружие. Он подчеркнул, что астероиды можно использовать в качестве оружия двумя способами.