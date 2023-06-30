США заподозрили в тайной работе над астероидным оружием США могут создавать астероидное оружие под видом системы планетарной защиты

Фото: jaxa.jp/Global Look Press

США и ряд других стран под прикрытием создания систем планетарной защиты могут разрабатывать и испытывать астероидное оружие. Такое предположение в беседе с ТАСС сделал почетный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, генеральный директор некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев. Он подчеркнул, что астероиды можно использовать в качестве оружия двумя способами.

Необходимо отметить, что под прикрытием создания средств защиты от опасных небесных тел появляется возможность отработки кинетического, лазерного и даже астероидного оружия. Оно может стать, например, компонентом космических сил, созданных в США с целью доминирования в космосе, — сказал Зайцев.

Он объяснил, что использовать астероиды в качестве оружия можно при сокрытии информации об угрожающем небесном теле и в ситуации намеренного измерения траектории астероида с целью его падения на территории врага. По словам Зайцева, первый вариант маловероятен, но потенциально все же возможен. Что касается второго варианта, то он абсолютно реален, поскольку США за 30 лет организовали 12 экспедиций к 14 астероидам и 6 кометам.

Что касается России, то здесь работы по планетарной защите ведутся «в инициативном порядке, без общей координации», подчеркнул эксперт.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сообщило, что в 2046 году Земля может столкнуться с открытым недавно крупным астероидом 2023 DW. При этом там отметили, что вероятность такой космической катастрофы невелика.