NASA предупредило о возможном столкновении Земли с крупным астероидом

Фото: ESA/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2046 году Земля может столкнуться с открытым недавно крупным астероидом 2023 DW, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в Twitter. При этом там отметили, что вероятность такой космической катастрофы невелика.

Мы отслеживаем новый астероид под названием 2023 DW, вероятность [его] столкновения с Землей в 2046 году очень мала, — говорится в сообщении.

В NASA пояснили, что при открытии нового объекта требуется несколько недель для сбора данных и предсказания его траектории на годы вперед с минимальными погрешностями.

По данным Европейского космического агентства, диаметр астероида 2023 DW составляет 50 метров. Вероятность его столкновения с Землей, по различным оценкам, составляет от 1 к 560 до 1 к 607.

Место вероятного падения астероида на Землю пока не определено. По мнению итальянского астронома Пьеро Сиколи, космическое тело может рухнуть в любом месте от Индийского океана до восточного побережья США, передает РИА Новости.

Ранее российский астроном Филипп Баженов заявил, что вероятность столкновения Земли с астероидом, который может убить на планете все живое, крайне мала. Он пояснил, что на Землю постоянно падают космические объекты, но подавляющее большинство из них сгорают в атмосфере. Если астероид все же долетит до поверхности планеты, то он с большой долей вероятности упадет в Мировой океан, и основная часть населения земли этого просто не заметит.