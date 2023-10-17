Ученые нашли новый орган у человека: что такое эксклюсома, зачем нужна Ученые из Цюриха сообщили об открытии нового органа в организме человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Швейцарские ученые из Института биохимии в Цюрихе сообщили в научном журнале Molecular Biology of the Cell об открытии нового органа в человеческом организме, который имеет важное значение для поддержания иммунной системы. Что об этом известно?

Что известно о новом органе — эксклюсоме

Новый орган получил название эксклюсома. Он является частью жидкой внутренней среды клетки человеческого организма, которая называется цитоплазмой. В ходе исследований ученые установили, что ДНК человека содержится не только в клеточном ядре, как было принято считать ранее, но и в жидкой среде, где присутствуют элементы генетического материла.

В ходе эксперимента биологи ввели крошечные петли ДНК в различные типы клеток человека и обнаружили, что вокруг плазмид образовывается двойная мембрана, создающая эксклюсомы.

Исследователи установили, что именно она помогает ДНК существовать вне клеточного ядра. Швейцарские ученые уверены, что обнаруженный орган существует в живых организмах с момента появления простейших форм жизни на Земле и повлиял на выживание и развитие организмов задолго до появления растений и животных.

Какие функции в организме выполняет эксклюсома

Эксклюсома способна поддерживать иммунную систему человека, блокируя проникновение различных возбудителей в организм. Этот орган надолго задерживает генетический материал вирусов и бактерий в цитоплазме, заставляя иммунитет реагировать на раздражитель снова и снова.

Эксклюсома ограничивает распространение бактериальной ДНК в организме, предотвращая доступ к клеточному ядру. Швейцарские ученые считают, что это открытие поможет человечеству научиться лечить аутоиммунные заболевания, поскольку понимание механизмов работы обнаруженного органа поспособствует разработке новых стратегий борьбы с такими недугами.

Почему в РАН считают «бредом сумасшедшего» открытие нового органа

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН) доктор биологических наук Евгений Лильин в интервью NEWS.ru заявил, что об открытии нового органа в результате работы исследователей речи быть не может.

«Новый орган — это вообще бред сумасшедшего. В теории это может быть какой-то участок митохондрии или цитоплазмы, который может иметь отношение к репарации ДНК, то есть восстановлению. Однако сейчас мы видим, что подобного не происходит. Будь это правдой, угасание функциональной органики, то есть наших органов, было бы значительно медленнее и человеческая жизнь может быть продлена», — отметил генетик.

Что известно о выращивании донорских органов

В медицинском центре Нью-Йоркского университета ученые пересадили почку трансгенной свиньи человеку. Предполагалось, если эксперимент покажет хороший результат, то разрешит проблему очередей на пересадку органов. Однако директор Института экспериментальной биологии и медицины НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Ирина Журавлева считает, что у этого исследования нет будущего.

«Реализовать пересадку сердца или другого органа от генномодифицированной свиньи можно, но это очень дорого. Нужно провести свинье необходимые генные модификации, выкормить ее, вырастить. Представьте себе, какие это затраты. А хороший результат всей этой работы крайне сомнителен», — рассказала она.

По мнению Журавлевой, перспективнее развивать тканевую инженерию и 3D-биопринтинг, когда печать органов производится на основе клеток пациента. По ее словам, подобные опыты активно проводятся и показывают хорошие результаты.

«Сердце или что-то подобное еще никто не вырастил, но, думаю, это дело буквально ближайшего десятилетия», — указала Ирина Журавлева.

Читайте также:

Малышева объяснила, как стать донором костного мозга

Хирург рассказал, какие органы водка разрушает в первую очередь

Хирург рассказал, во что винный алкоголизм превращает органы человека