Ученые раскритиковали идею выращивания донорских органов в свиньях Директор НМИЦ Журавлева назвала идею выращивать донорские органы в свиньях очень дорогой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эксперименты по выращиванию донорских органов в генетически модифицированных свиньях представляют интерес для науки, но не для медицинской практики, объяснила директор института экспериментальной биологии и медицины НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Ирина Журавлева. Она рассказала «Газете.Ru», что у подобных идей и проектов мало перспектив из-за дороговизны и непредсказуемого результата. Специалист отметила, что выращенный в животном орган может просто не прижиться после пересадки в тело человека.

Реализовать пересадку сердца или другого органа от генномодифицированной свиньи можно, но это очень дорого. Нужно провести свинье необходимые генные модификации, выкормить ее, вырастить... Представьте себе, какие это затраты. А хороший результат всей этой работы крайне сомнителен, — пояснила Журавлева.

Она уточнила, что перспективнее развивать тканевую инженерию и 3D-биопринтинг. Биопечать производится на основе клеток пациента, что защищает от возможной ситуации, когда новый орган не приживется. Журавлева отметила, что подобные опыты уже проводились, сейчас возможно вырастить небольшие органы, которые легко воспроизвести.

Сердце или что-то подобное еще никто не вырастил, но, думаю, это дело буквально ближайшего десятилетия, — заключила эксперт.

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