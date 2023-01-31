В Китае впервые клонировали высокопродуктивную корову

Фото: Liu Chenggang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Биологи из Китая впервые клонировали высокопродуктивную голштинскую породу коровы, которая способна давать 18 тонн молока ежегодно, сообщает издание Global Times. Ученые из Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства КНР прибегли к методу переноса ядер соматических клеток, использовав ткани уха животного.

Всего было клонировано три теленка. Первый при рождении весил 56,7 килограмма при росте в 76 сантиметров и длине 113 сантиметров. Он имел точно такие же параметры тушки и особенности кожных узоров, как особь, из которой производилось клонирование.

Теленок, как и другие два, появились в результате клонирования особей, выращенных на разных фермах Китая. Это суперкоровы, способные производить 18 тонн молока в год и более 100 тонн за период жизни, — говорится в публикации.

Руководитель группы ученых Цзинь Япин рассказал, что такой эксперимент особо важен для КНР, поскольку 70% коров страны покупные. Он подчеркнул, что ученые планируют уделить таким исследованиям около двух-трех лет, чтобы в конечном итоге создать стадо из более чем 1000 коров, что решит проблему зависимости Китая от покупки коров у других стран.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза и продовольствия Мособласти сообщили, что клонированная в России корова впервые принесла потомство. Теленок, которого назвали Декабристкой, родился 30 декабря 2022 года. Животное находится под наблюдением ветеринаров.