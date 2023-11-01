Ученые заявили, что многие антибиотики для детей утратили эффективность Lancet: антибиотики утратили 50% эффективности при лечении детских инфекций

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Эксперты из Университета Сиднея сделали вывод, что множество рекомендованных ВОЗ детских антибиотиков утратили эффективность более чем на 50%, сообщает The Lancet regional Health. По данным журнала, больше всего страдают Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский регион, там тысячи детей и новорожденных умирают из-за устойчивости к антибиотикам.

Всего было изучено 6648 препаратов из 11 стран в 86 публикациях. По данным анализа, один из антибактериальных препаратов — «Цефтриаксон» — оказался полезен при лечении лишь одного случая сепсиса или менингита у новорожденных из трех. Это же вещество используют для лечения пневмонии и инфекций мочевыводящих путей.

А антибиотик «Гентамицин» помог при лечении менее половины всех случаев сепсиса и менингита у детей. Ученые отмечают, что глобальные рекомендации по использованию антибиотиков неактуальны и нуждаются в обновлении.

Ранее иммунолог Андрей Продеус назвал формирование устойчивости бактерий к антибиотикам одной из крупнейших опасностей, с которыми сталкивается человечество в XXI веке. Специалист порекомендовал принимать такие препараты строго по показаниям врача, соблюдая дозировку и не нарушая продолжительность курса.