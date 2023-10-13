Иммунолог Продеус назвал самый нежелательный эффект антибиотиков Продеус назвал устойчивость бактерий к антибиотикам угрозой для человечества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым нежелательным эффектом антибиотиков является формирование антибиотикорезистентности, то есть устойчивости к данным препаратам, рассказал NEWS.ru врач-иммунолог Андрей Продеус. По его словам, это одна из десяти крупнейших опасностей, с которыми сталкивается человечество в XXI веке, так как бактерии учатся «защищаться» от антибиотиков.

Если мы слишком часто показываем определенным типам бактерий определенные антибиотики, они учатся обходить их, защищаться от них. И возникают штаммы бактерий, которые нечувствительны к определенным антибиотикам, — рассказал Продеус.

Медицинский специалист рекомендует россиянам принимать антибиотики строго по показаниям врача, соблюдая дозировку и не игнорируя продолжительность курса. Преждевременный отказ от приема препаратов повышает риск развития антибиотикорезистентности, так как короткие курсы не помогают уничтожить все бактерии. Выжившие патогены же становятся более устойчивыми к лекарствам.

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Андрей Продеус ранее рекомендовал россиянам добавлять в блюда сушеную петрушку. По его словам, она содержит в себе большое количество витамина К, необходимого для профилактики болезней легких. Кроме того, она помогает эффективнее заживлять раны.