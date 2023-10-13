Продеус — о витаминах, вакцинации и укреплении иммунитета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунитет — это защита нашего организма от различных патогенов: токсинов, микробов, вирусов и бактерий. Иммунитет заложен в человеке с рождения. Эффективность иммунной системы зависит от наследственности, но можно ли укрепить иммунитет?

Мы поговорили с врачом-иммунологом Андреем Петровичем Продеусом о простудах: сколько в год можно болеть взрослым и детям, как болеть правильно, как правильно пить антибиотики, как нам помогают прививки, когда нужно прививаться от гриппа. Ведущий «Жить здорово!» рассказал о витамине С, D и цинке. Коллега Елены Малышевой рассказал о противовирусных препаратах.