Малышева перечислила суперпродукты для укрепления иммунитета Малышева заявила, что печень трески и брюссельская капуста полезны для иммунитета

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Употребление сушеной петрушки, брюссельской капусты и печени трески положительно влияет на иммунную систему, защищая организм от опасных вирусов и бактерий, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, эти продукты могут помочь предотвратить поражение легких и улучшить барьерную функцию слизистых.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что сушеная петрушка содержит в себе большое количество витамина К. Это вещество необходимо организму для заживления ран и остановки кровотечений. Согласно результатам научных исследований, витамин К также полезен для профилактики заболеваний, поражающих легкие. Это обусловлено тем, что он снижает уровень воспаления в клетках бронхов, что особенно эффективно против вирусной пневмонии. В день рекомендуется добавлять к блюдам до семи граммов сушеной петрушки.

В брюссельской капусте есть глюкозинолаты. В 100 граммах примерно 100% суточной потребности. Эти глюкозинолаты улучшают барьерную функцию слизистой бронхов и не дают ни вирусам, ни бактериям проникать сквозь него, — рассказал Продеус.

Печень трески же является одним из важнейших источников витамина D. Это вещество активизирует иммунные клетки организма, отвечающие за поглощение вирусов, бактерий и других потенциально опасных патогенов. Суточная норма этого продукта составляет всего четыре грамма.

Елена Малышева ранее перечислила лучшие и худшие средства для борьбы с насморком. По ее словам, худшими являются сосудосуживающие капли, так как они вызывают привыкание. Лучшими средствами же являются гормональные спреи.