«Закончатся резервы для боя»: в РФ назвали срок окончания контрнаступа ВСУ Военный аналитик Онуфриенко: контрнаступление ВСУ закончится к октябрю

Фото: МО Украины

«Заметный прогресс» украинского контрнаступления является вымыслом, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Так он отреагировал на заявление главы американского Госдепа Энтони Блинкена, который похвалил ВСУ за якобы имеющиеся успехи на Южном фронте. Что происходит в Запорожской области на самом деле, как долго украинские военные будут продолжать там наступление и смогут ли в итоге прорвать оборону ВС РФ — в материале NEWS.ru.

В чем Владимир Рогов уличил Энтони Блинкена

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал вымыслом заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют «заметный прогресс» в контрнаступлении.

«Все это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в черную дыру, для удержания у власти режима Зеленского», — передает комментарий Рогова РИА Новости.

Он также отметил, что Украина превратилась в серую зону, через которую проходят миллиардные вливания, а западные элиты вместе с киевской «верхушкой» обогащаются на чужих смертях.

Какой именно «прогресс» рассмотрел глава американского Госдепа

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен похвалил украинских военных. Во время своего визита в Киев он заявил, что ВСУ добились определенных результатов в рамках контрнаступления. Но не уточнил, какие именно результаты он имеет в виду.

«Мы наблюдаем заметный прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторялась», — приводит слова Блинкена телеканал CNN.

Свой визит в Киев глава Госдепа США объяснил необходимостью продемонстрировать «постоянную и решительную поддержку Украины» со стороны Штатов. Он также сообщил о выделении Киеву дополнительной помощи на сумму более $1 млрд.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Какова цена «прогресса» в контрнаступлении Украины

Бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер раскритиковал Энтони Блинкена в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его мнению, госсекретарь США не может говорить об успехах ВСУ в ходе контрнаступления, не побывав непосредственно на передовой.

«Блинкен не может поехать на фронт. Пусть попробует побывать в Работино <...> — он там погибнет. Он может поехать в Бахмут, но он и там погибнет. <...> Это именно то, что происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там, — они погибают», — сказал Скотт Риттер.

Слова Риттера в разговоре с NEWS.ru подтвердил военно-политический аналитик Михаил Онуфриенко. По его информации, ВСУ терпят колоссальный урон на Южном направлении в Запорожской области.

«Соотношение потерь Украины и России там составляет 10:1. Это вовсе не пропаганда. Обычно нападающая сторона теряет в три раза больше, чем обороняющаяся, но здесь показатели намного превышают среднестатистические», — отметил Онуфриенко.

Имеют ли ВСУ реальные успехи в Запорожье

В пятницу, 8 сентября, спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил о продолжении наступательной операции. По его словам, украинские военные делают успехи южнее села Работино и закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о тактической паузе, которую ВСУ взяли после понесенных накануне потерь в районе Работино и Вербового. По его словам, несмотря на отсутствие активных действий со стороны украинской армии, российские военные наносят удары, чтобы не дать противнику восполнить потери. Также он рассказал об уничтожении ВС РФ уже второго на этой неделе танка Challenger 2, который Великобритания передала Украине по программе военной помощи.

Михаил Онуфриенко все же отметил незначительные тактические успехи ВСУ в районе Времевского выступа и села Работино. Однако, по его информации, противник так и не сумел полностью прорвать первую линию обороны, о чем сообщалось ранее.

«Стратегия „гибкой обороны“, принятая Генштабом РФ, себя оправдывает. Мы не держимся за каждый опорный пункт изо всех сил. Мы отходим и при этом наносим максимальный ущерб противнику», — заявил Онуфриенко.

Фото: МО Украины

Смогут ли ВСУ прорвать оборону ВС РФ

Украинские войска усиливают натиск на юге и делают попытки прорыва на Запорожском направлении, написал военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиана Репке. В своей статье он заявил об отсутствии признаков заметного успеха ВСУ в Запорожье и выразил сомнение, что российская оборона отступит и потерпит крах.

По словам Михаила Онуфриенко, российские вооруженные силы имеют значительное превосходство над украинскими на Южном участке фронта.

«Мы имеем господство в воздухе и преимущество в ракетно-артиллерийском вооружении. Наша кратная мощность залпа намного выше», — подчеркнул аналитик.

Как долго Украина еще сможет наступать

Задача главкома ВСУ Валерия Залужного — любой ценой закрепиться на главенствующих высотах близ сел Вербовое и Работино, объяснил NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, украинской армии это нужно для более удобной дальнейшей обороны и прорыва в сторону города Токмака.

«На место истощенной 82-й бригады ВСУ сейчас забрасывают ускоренно пополненную после предыдущих потерь 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Главная их задача — взять Вербовое и Работино — высоты, которые находятся на пути к Токмаку», — пояснил Шурыгин.

По мнению эксперта, украинская армия будет и дальше бросать все имеющиеся силы и продолжать атаки на данном направлении. Однако, по его словам, продолжаться это будет недолго.

«Я думаю, что еще две-три недели они смогут продолжать такие атаки. Но это если не считаться с потерями и не думать, что будет с боеприпасами», — подчеркнул Шурыгин.

Версию о том, что ВСУ будут продолжать наступление лишь до конца сентября, считает наиболее вероятной и Михаил Онуфриенко.

«К октябрю у противника просто закончатся резервы, которые можно бросать в бой», — заявил военный аналитик.

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