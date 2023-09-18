Вдова Пригожина сменила фамилию: что случилось, как ее теперь зовут Вдова бизнесмена Евгения Пригожина сменила фамилию на девичью

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Вдова бизнесмена Евгения Пригожина, скончавшегося 23 августа при крушении частного самолета в Тверской области, Любовь Пригожина официально сменила фамилию на девичью. Как ее теперь зовут?

Что известно о смене фамилии вдовы Пригожина

По данным системы СПАРК, теперь вдову предпринимателя зовут Любовь Кряжева. Как полагают СМИ, это ее девичья фамилия.

15 сентября Пригожина внесла изменения в учредительные документы трех компаний, где выступает владельцем. Согласно ЕГРЮЛ, теперь предпринимательница указана в документах фирм как Кряжева.

Речь идет о сети бутиков «Музей Шоколада», которые изготавливают различные фигуры из кондитерских изделий на заказ. Также данные поменялись у Магазина купцов Елисеевых, расположенного в центре Санкт-Петербурга на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы, и в документах компании «АГАТ-А», которая занимается арендой и управлением недвижимости.

Какое наследство оставил Пригожин

Компания ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», созданная в Санкт-Петербурге в 1997 году, была главным официальным активом погибшего Пригожина. По данным «Ведомостей», выручка фирмы за 2022 год составила 48,6 млн рублей.

Погибший значился директором АО «Ритейл», занимающегося продажей и арендой недвижимости. Данной фирме принадлежит «ЧВК Вагнер Центр», который располагается на Зольной улице в Северной столице. Пригожин владел 49% ООО «Аурум», которое ведет деятельность по распространению кино- и видеофильмов и имеет 80% ООО «Ритм», специализирующегося на аренде и управлении имуществом.

В 2016 году входящая в группу компаний бизнесмена фирма построила рядом с парком 300-летия Петербурга комплекс «Лахта Плаза».

Кроме того, предприниматель владел фирмой «Евро полис», занимающейся добычей углеводородов в Сирии, и компанией «М Инвест», добывавшей золото в Судане (в 2021-м ее прибыль составила $2,6 млн). Также у Пригожина был бизнес в ЦАР.

Кто претендует на наследство Пригожина

Известно, что у Евгения Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь, сын Павел и две дочери — Полина и Вероника, которые должны стать наследниками.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru предположил, что предприниматель мог в принципе не оставить завещания, тогда все его средства будут разделены согласно российскому законодательству: 50% от совместно нажитого имущества получает супруга, а остальное распределят между его матерью и детьми.

Также он отметил, что Пригожин вряд ли мог отписать все свое имущество в пользу государства.

«Таких шансов (передать все наследство Пригожина в пользу государства. — NEWS.ru) — ноль, так как у него есть дети, супруга, поэтому тут даже фантазировать не надо. Во-первых, если подобное завещание предположить, то, опять же, учитывая наличие детей и супруги, нельзя исключать, что кто-то из них инвалид или недееспособен. Государству обычно отписывали имущество в царские времена», — объяснил адвокат.

Если же бизнесмен отдал наследство одному человеку, то близкие родственники могут обратиться в суд за обязательной долей, подчеркнул юрист.

«В любом случае 50% нажитого причитается жене Пригожина. Как ни крути, половина — в первую очередь наследство его жены», — резюмировал Багатурия.

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